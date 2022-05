Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi e ricoveri in calo: i nuovi casi sono 3.131

Cronaca 198

Coronavirus in Sicilia, curva dei contagi e ricoveri in calo: i nuovi casi sono 3.131

La Sicilia è al sesto posto in Italia per contagi. Venti i decessi

Redazione

04 Maggio 2022 19:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-contagi-e-ricoveri-in-calo-i-nuovi-casi-sono-3131 Copia Link Condividi Notizia

Cala la curva del Covid in Sicilia, dopo "il picco" di ieri dove si erano superati i 4000 contagi in 24 ore. Stavolta i casi sono 3131, con un tasso di positività che da 17,1% di ieri è sceso a 13,1%. Venti i decessi. Per fare una stima rispetto alla scorsa settimana, c'è stata una diminuzione della metà, visto che sette giorni fa i contagi erano 6550, e anche il tasso di positività è sceso moltissimo (dal 19 al 13% odierno). Calano anche i ricoveri: -17 rispetto a ieri e -3 in terapia intensiva, per un complessivo di 803 persone in ospedale.

Nel raffronto con le altre regioni, la Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.194 con un decremento di 570 casi. I guariti sono 4.292 mentre le 20 vittime portano il totale dei decessi a 10.646. Se su base regionale calano i contagi, aumentano invece a Palermo che oggi torna ad avere il primato in Sicilia. Ecco i dati provincia per provincia: Palermo 1037, Catania 755, Messina 386, Trapani 372, Siracusa 353, Agrigento 325, Ragusa 262, Caltanissetta 202 e Enna 50.

In Italia sono 47.039 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.071. Le vittime sono invece 152, rispetto a ieri una in meno. Sono 1.187.070 le persone attualmente positive al Covid, 12.890 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.633.911 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.041. I dimessi e i guariti sono 15.282.800, con un incremento di 60.381 rispetto a ieri.(Gds.it)



Cala la curva del Covid in Sicilia, dopo "il picco" di ieri dove si erano superati i 4000 contagi in 24 ore. Stavolta i casi sono 3131, con un tasso di positività che da 17,1% di ieri è sceso a 13,1%. Venti i decessi. Per fare una stima rispetto alla scorsa settimana, c'è stata una diminuzione della metà, visto che sette giorni fa i contagi erano 6550, e anche il tasso di positività è sceso moltissimo (dal 19 al 13% odierno). Calano anche i ricoveri: -17 rispetto a ieri e -3 in terapia intensiva, per un complessivo di 803 persone in ospedale. Nel raffronto con le altre regioni, la Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 116.194 con un decremento di 570 casi. I guariti sono 4.292 mentre le 20 vittime portano il totale dei decessi a 10.646. Se su base regionale calano i contagi, aumentano invece a Palermo che oggi torna ad avere il primato in Sicilia. Ecco i dati provincia per provincia: Palermo 1037, Catania 755, Messina 386, Trapani 372, Siracusa 353, Agrigento 325, Ragusa 262, Caltanissetta 202 e Enna 50. In Italia sono 47.039 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.071. Le vittime sono invece 152, rispetto a ieri una in meno. Sono 1.187.070 le persone attualmente positive al Covid, 12.890 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 16.633.911 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.041. I dimessi e i guariti sono 15.282.800, con un incremento di 60.381 rispetto a ieri.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare