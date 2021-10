Cronaca 360

Coronavirus in Sicilia, contagi e ricoveri ancora in calo: i nuovi casi sono 245

La Sicilia scende al sesto posto (ieri era al terzo) per numero di contagi giornalieri

Redazione

07 Ottobre 2021 18:51

Ancora in calo i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia: nelle ultime 24 ore sono 245 su 15.005 tamponi processati e l'indice di positività è sceso all'1,6% (ieri era all'1,8). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 285 i nuovi casi su 15.697 tamponi processati.Diminuiscono anche i ricoveri: -19 in regime ordinario, -4 in terapia intensiva. I decessi sono 9 (7 sono relativi a giorni precedenti), mentre i guariti sono 858. La Sicilia scende al sesto posto (ieri era al terzo) per numero di contagi giornalieri. A livello provinciale, Palermo registra 54 nuovi casi, Catania 78, Messina 6, Siracusa 37, Ragusa 14, Trapani 20, Caltanissetta 15, Agrigento 9 ed Enna 12.

A livello nazionale sono 2.938 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.235. Sono invece 41 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 39 di ieri. Sono 297.356 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 301.773. Il tasso di positività è allo è quasi all'1% (precisamente 0,99%), un dato stabile rispetto all'1,1%% di ieri. Sono 403 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 12 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute sono 24 (stesso numero di ieri). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.824, rispetto a ieri 48 in meno. (Dario Pasta, Gds.it)



