Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in diminuzione: i nuovi casi sono 5.062

Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in diminuzione: i nuovi casi sono 5.062

Questo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 12

Redazione

Sono 5.062 i nuovi positivi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 36.314 e il tasso di positività è sceso al 13,9% (ieri era al 15,5%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.945 i nuovi casi su 38.308 test. Scendono ancora i ricoveri: -14 in regime ordinario e sono 24.245 i guariti nelle ultime 24 ore. Dodici, invece, i decessi, tutti dei giorni scorsi. A livello provinciale, sono 1.178 i nuovi casi registrati a Palermo, 1.118 a Catania, 994 a Messina, 580 a Siracusa, 359 a Ragusa, 651 a Trapani, 295 ad Agrigento, 206 a Caltanissetta e 84 a Enna.

A livello nazionale, il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 51.959 contro i 62.231 di ieri e soprattutto i 77.029 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 462.881 (ieri 587.645) con un tasso di positività in crescita all’11,2% (+0,6%). I decessi sono 191 (ieri 269), le vittime totali dall’inizio della pandemia sono quindi 151.015. Per il sesto giorno consecutivo le ospedalizzazioni registrano un segno meno: le terapie intensive scendono di 33 unità (ieri -42) con 66 ingressi del giorno, e sono 1.190 totali mentre i ricoveri ordinari sono 250 in meno (ieri -514), 16.060 in tutto.(Gds.it)



