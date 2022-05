Cronaca 110

Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 980. Le vittime sono 10

Dopo diversi mesi, secondo il bollettino diffuso dal ministero, l'Isola fa registrare meno di mille nuovi contagi

Redazione

Crollano i casi di Covid in Sicilia, per la prima volta sotto i mille (in una giornata che non sia lunedì, storicamente quella con meno tamponi), dopo tanto tempo: 980 i contagi (ieri erano stati 2767), con 10 morti. In discesa anche i ricoveri, -11. Sono invece 39.317 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 42.249 di ieri e soprattutto i 48.255 contagi di giovedì scorso, una riduzione del 20% su base settimanale.I tamponi processati sono 268.654 (ieri 294.611) con il tasso di positività che sale lievemente dal 14,3% al 14,6%.I decessi sono 130 (ieri 115). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.976.

Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 4 in meno (ieri -20), con 33 ingressi giornalieri, e sono 334 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 254 in meno (ieri -167), 8.158 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



