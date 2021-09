Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 538. Diminuiscono anche i ricoveri

Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in calo: i nuovi casi sono 538. Diminuiscono anche i ricoveri

Sono 657 i pazienti ricoverati in area medica, 9 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva invece sono 101

19 Settembre 2021 16:56

Sono 538 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.076 tamponi, con un tasso di positività del 3,8%. Continua dunque la discesa della curva epidemiologica: domenica scorsa i nuovi contagi erano stati 885 e con un tasso di positività del 5,6%. Si registrano due nuove vittime del virus e altri 238 guariti.

Prosegue anche il calo della pressione sugli ospedali dell'Isola: sono 657 i pazienti ricoverati in area medica, 9 in meno rispetto a ieri; in terapia intensiva invece sono 101 i posti letto occupati (+1) con 7 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 21.036, di cui 20.278 in isolamento domiciliare. (Piero Vassallo, Gds.it)



