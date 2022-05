Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in calo: 1.462 nuovi casi e otto decessi

Coronavirus in Sicilia, contagi ancora in calo: 1.462 nuovi casi e otto decessi

Scendono anche i ricoveri di cinque unità. Il maggior numero di nuovi contagi in provincia di Messina

Calano ancora i casi di coronavirus in Sicilia: sono 1.462 nuovi positivi al Covid e 8 decessi che fanno salire i casi totali a 1.173.480 e le vittime a 10.857. Gli attuali positivi sono 84.329, -99; i guariti 1.078.394, +2.098. Scendono anche i ricoveri di cinque unità. Il maggior numero di nuovi contagi in provincia di Messina, 455; seguita da quelle di Catania, 381; e Palermo, 361.

In Italia sono 17.744 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 23.976. Le vittime sono invece 34 rispetto alle 91 di ieri. Sono 850.596 le persone attualmente positive al Covid, 6.273 in meno nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.247.552 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.952. I dimessi e i guariti sono 16.231.004, con un incremento di 24.528 rispetto a ieri.(Gds.it)



