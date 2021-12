Cronaca 459

Coronavirus, in Sicilia calano i contagi ma aumentano i ricoveri: i nuovi casi sono 887

Si registra un aumento dei pazienti ricoverati che complessivamente sono 400

Redazione

Sono 887 i nuovi casi in Sicilia, in netta diminuzione rispetto a ieri, quando si era superata quota 1000. Otto i decessi. Sono invece 682 i guariti, con un incremento di 197 unità. In aumento, ancora, i ricoverati, ora a quota 400. Sono 21.042 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 20.497. Sono invece 96 le vittime in un giorno, ieri erano state 118.

Sono 273.882 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 10.734 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 5.206.305, i morti 134.765. I dimessi e i guariti sono invece 4.797.658, con un incremento di 10.205 rispetto a ieri.(Gds.it)



