Coronavirus in Sicilia, calano i contagi ma aumentano i ricoveri: i nuovi casi sono 559

Le vittime nell'isola sono 6. Attualmente i pazienti ricoverati sono 321 nei reparti ordinari e 44 in terapia intensiva

Redazione

Curva dei contagi in calo in Sicilia dove sono stati riscontrati 559 casi su casi 15 mila tamponi processati. Ieri i nuoci positivi erano 777. Le vittime sono 6. Aumentano i ricoveri: 321 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 44 in terapia intensiva. Aumenta anche il tasso di positività che passa dal 3,1% al 3,8%. L’isola è al sesto posto in Italia per contagi. A livello provinciale Catania continua a mantenere il record per nuovi casi con 154 positivi in più. Segue Palermo con 102, Messina 94, Siracusa 83, Trapani 39, Ragusa 11, Caltanissetta 16, Agrigento 54 ed Enna 6.

In Italia sono 7.975 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 12.932. Sono invece 65 le vittime in un giorno, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 47. Sono 276 mila i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 512.592. Il tasso di positività è al 2,9%, in aumento rispetto al 2,5% di ieri. Sono invece 669 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 31 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 58. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.135, ovvero 171 in più

