Coronavirus, in Sicilia bollettino nel caos: oggi segnalati 1282 casi e 10mila tamponi, ma mancano quelli rapidi

Ancora caos nei dati forniti dalla Regione. Le vittime sono 19 mentre lascia perplessi anche il dato riguardante i guariti: appena 82 nelle ultime 24 ore

Redazione

01 Aprile 2021 18:48

Sono 1.282 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nel bollettino odierno, ma è ancora caos sui numeri: i dati infatti riportano soltanto 10.305 tamponi processati poiché non è stato possibile calcolare i test antigenici. Numeri che dunque vanno presi con le pinze e il tasso di positività del 12,4% diventa privo di significato. Sono 19 le vittime odierne mentre lascia perplessi anche il dato riguardante i guariti: appena 82 nelle ultime 24 ore.

Sul fronte nazionale lieve calo del numero dei nuovi casi di Covid: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 23.649 a fronte dei 23.904 di ieri; in aumento i tamponi - 356.085 contro i 351.221 di ieri - per cui il tasso di positività scende al 6,6% (ieri e giovedì scorso era al 6,8%). In crescita il numero delle vittime: 501 oggi contro le 467 di ieri. In calo la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati con sintomi sono 28.949, con un decremento di 231 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 3.681, meno 29 rispetto a ieri.(Piero Vassallo, Gds.it)





