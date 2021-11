Cronaca 138

Coronavirus in Sicilia, aumentano sia i ricoveri che i contagi: i nuovi casi sono 501

Nell'isola il virus torna a correre ma vi sono anche più contagiati che sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche

Tornano a salire i contagi da coronavirus in Sicilia. Secondo il bollettino odierno del ministero della Salute, i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 501 (su 21.855 tamponi processati dal sistema sanitario regionale) e ci sono purtroppo state anche due vittime. Ieri i nuovi casi erano stati 327 (su 20.752 test processati) e i morti 3. Oggi la Sicilia si ritrova al quinto posto in Italia per numero di nuovi contagi dopo la Lombardia (1.020), Veneto (878), Campania (875), Lazio (867)ed Emilia Romagna (676). Mentre a livello provinciale è sempre la zona di Catania quella che fa registrare il maggior numero di focolai attivi e di conseguenza il maggior incremento di nuovi casi. Ecco la distribuzione delle ultime 501 infezioni provincia per provincia: Catania 153, Palermo 98, Messina 91, Siracusa, 52, Trapani 41, Caltanissetta 31, Ragusa 16, Enna 11, Agrigento 8.

In tutta l'Isola oggi ci sono 9.077 persone attualmente positive (71 in più di ieri nel saldo tra nuove infezioni e guarigioni), di cui 8.701 in isolamento domiciliare. A livello ospedaliero invece salgono leggermente i ricoveri in area medica: oggi sono 326, ieri erano 320. Stabili invece i ricoveri in Rianimazione con 50 siciliani ricoverati nei reparti di Terapia Intensiva, stesso dato di ieri ma con due nuovi ingressi nelle ultime 24 ore che hanno preao il posto dei due pazienti deceduti per Covid. Il totale dei decessi dall'inizio della pandemia è arrivato a 7.090.

IN ITALIA Sono 7.569 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 8.544. Sono invece 36 le vittime in un giorno. Ieri erano state 53. Sono 119.230 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 4.118 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.860.061, i morti 132.775. I dimessi e i guariti sono invece 4.608.056, con un incremento di 4.118 rispetto a ieri. Sono 445.593 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 540.371. Il tasso di positività è all’1,7% (ieri era all’1,6%). Sono invece 458 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 3 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri 39). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.647, ovvero 50 in più rispetto a ieri. (La Sicilia.it)



