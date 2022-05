Cronaca 206

Coronavirus. In Sicilia aumentano i nuovi casi: sono 4.615 nelle ultime 24 ore, ma crollano i ricoveri

Netto aumento anche in Italia, dove sono 62.071 i casi Covid nelle ultime 24 ore contro i 18.896 di ieri e, soprattutto, i 29.55 di martedì scorso

Redazione

Come ogni martedì, schizzano in alto i contagi di Covid 19, in Sicilia e più in generale in tutta Italia, ma ormai chi legge il bollettino da due anni e passa sa benissimo il perchè: il giorno prima, il lunedì, vengono conteggiati i tamponi della domenica, che sono sempre molti pochi. Dunque, oggi nell'Isola i numeri si attestano a 4615 casi, con 21 morti (anche qui: c'è una sorta di "somma" di mancati giorni di registrazioni): ieri i contagi erano 1204 e le vittime "solo" 6. Crollano, e questa è un'ottima notizia, i ricoveri, di ben 30 unità (850 ieri, 820 oggi), con 45 persone in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri).

Netto aumento anche in Italia, dove sono 62.071 i casi Covid nelle ultime 24 ore contro i 18.896 di ieri e, soprattutto, i 29.55 di martedì scorso: una crescita su base settimanale del 110%. I tamponi processati sono 411.047 (ieri 122.444) con un tasso di positività che scende dal 15,4% al 15,1%. I decessi sono 153 (ieri 124): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono così a 163.889. In calo le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 2 in meno (ieri +2), con 45 ingressi del giorno, e scendono a 366 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 99 in meno (ieri +56), e sono 9.695 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. (Gds.it)



