Cronaca 1300

Coronavirus in Sicilia, ancora boom di contagi: i nuovi casi sono 12.425. Aumentano vittime e ricoveri

ltri 12.425 casi di positività al Covid sono stati registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. E sono 24 le ulteriori vittime provocate dal v

Redazione

08 Gennaio 2022 17:58 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-ancora-boom-di-contagi-i-nuovi-casi-sono-12425-aumentano-vittime-e-ricoveri Copia Link Condividi Notizia

Risalgono di nuovo i casi in Sicilia, con 12.425 nuovi positivi in 24 ore. Aumentano anche le vittime, 24, anche se molte risalgono a giorni scorsi. Continuano a salire i ricoveri, 1187 in tutto, con 137 in terapia intensiva. Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223.

Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a ieri. (Gds.it)



Risalgono di nuovo i casi in Sicilia, con 12.425 nuovi positivi in 24 ore. Aumentano anche le vittime, 24, anche se molte risalgono a giorni scorsi. Continuano a salire i ricoveri, 1187 in tutto, con 137 in terapia intensiva. Sono 197.552 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 108.304. Le vittime sono invece 184, in calo rispetto a ieri, quando erano state 223. Sono 1.220.266 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 492.172. Il tasso di positività è al 16,2%, in calo rispetto al 22% di ieri. Sono 1.557 i pazienti in terapia intensiva, 58 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 154. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 14.930, ovvero 339 in più rispetto a ieri. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare