Coronavirus: in Sicilia altri 892 nuovi positivi e 22 morti, crescono i ricoveri in terapia intensiva

Cronaca 1123

La curva dei contagi nell'isola rimane stabile e preoccupante perchè i casi gravi sono in aumento

Redazione

26 Marzo 2021 18:20

Sono 892 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore, numeri invariati rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 895. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Attualmente sono 16.409 i nuovi positivi al Coronavirus, di cui 799 ricoverati in ospedale, 123 in terapia intensiva e 15.485 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 148.870 mentre i decessi a 4.555.

A livello nazionale, sono 23.987 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 23.696. Sono invece 457 le vittime in un giorno (460 ieri). Sono 354.952 invece i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 349.472) e il tasso di positività resta intorno al 6,8% come ieri.(Gds.it)



