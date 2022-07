Cronaca 468

Coronavirus in Sicilia, altri 8.584 casi e sale l'indice di positività: oltre 17 mila i guariti

Curva dei contagi stabile in Sicilia ma cresce la pressione sugli ospedali

Redazione

Nelle ultime 24 ore sono stati 8.584 i nuovi casi di Covid 19 in Sicilia su 31.271 tamponi processati e l'indice di positività sale al 27,4%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 8.060 i nuovi casi su 30.557 tamponi e il tasso di positività era al 26%. Cinque i decessi e boom di guariti: 17.359. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+10) e quelli in terapia intensiva (+1). A livello provinciale si registrano a Palermo 2.392 casi, Catania 1.811, Messina 1.202, Siracusa 981, Trapani 730, Ragusa 649, Caltanissetta 431, Agrigento 1.004, Enna 239. La Regione Siciliana comunica che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi 855 casi sono relativi a giorni precedenti all'8 luglio e che i decessi riportati oggi sono da riferirsi a giorni precedenti.

Guardando i dati nazionali sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono 93 in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 25,1% in calo rispetto al 27% di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, 232 in più di ieri. Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.262.865, in continua crescita negli ultimi giorni (+15.643). In totale sono 19.357.938 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.062. I dimessi e i guariti sono 17.926.011, con un incremento di 83.165.(Gds.it)



