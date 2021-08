Cronaca 1249

Coronavirus, in Sicilia altri 848 casi ma scende l'indice di positività: crescono ancora i ricoveri

L'isola anche oggi è prima in Italia per nuovi casi e per numero di vittime che sono 12

Redazione

10 Agosto 2021 17:27

Sono 848 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 18.759 tamponi processati e l'indice di positività scende al 4,5% (ieri era 5,3%): l'Isola, anche oggi, è prima per nuovi casi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano 923 i nuovi contagiati su 17.356 tamponi processati. C'è, dunque, un leggero calo rispetto a lunedì anche se continuano a salire i ricoveri in regime ordinario: nelle ultime 24 ore sono stati sei. Sono 12, invece, i morti, il dato più alto d'Italia: su 31 vittime complessive quasi la metà sono state registrate nell'Isola ma la Regione ha comunicato che tra i decessi resi noti oggi, 5 sono avvenuti l'8 agosto, 3 il 7 agosto, 2 il 6 agosto e 1 il 4 agosto. Attualmente ci sono 15.197 positivi in Sicilia, di cui 448 ricoverati in ospedale (ordinario), 50 in terapia intensiva, 14.699 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 229.112 e i decessi a 6.100. Da inizio pandemia sono state 250.409 le persone contagiate dal Covid in Sicilia. A livello provinciale, sono 177 i nuovi positivi a Palermo, 125 a Catania, 7 a Messina, 55 a Siracusa, 149 a Trapani, 93 a Ragusa, 117 a Caltanissetta, 80 ad Agrigento e 45 a Enna. A livello nazionale, sono 5.636 i positivi ai test Covid individuati, ieri erano stati 4.200. Sono invece 31 le vittime in un giorno (ieri erano state 22).(Denise Marfia, Gds.it)



