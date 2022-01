Cronaca 524

Coronavirus, in Sicilia altri 7.916 nuovi casi: diminuiscono i ricoveri, i morti sono 51

Sulle vittime c'è da sottolineare che come ormai accade ogni giorno ci sono dei recuperi passati

Redazione

orna a salire, seppure di poco, la curva epidemica in Sicilia, con 7916 casi. Sono ancora, e tanti, i morti, ben 51 (venti in meno di ieri). Sulle vittime c'è da sottolineare che come ormai accade ogni giorno ci sono dei recuperi passati, anche a distanza di settimane. Diminuiscono ancora, seppur di poco, i ricoveri (-7 rispetto a ieri). Sono 167.206 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in diminuzione rispetto ai 190.514 di ieri; in calo anche i tamponi - 1.097.287 a fronte di 1.421.545 - per cui il tasso di positività risale al 15,2% (dal 13,4% di ieri). Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sempre nelle ultime 24 ore i morti sono stati 426 (ieri 468, riconteggi compresi), per un totale da inizio pandemia di 144.770.

Il dato delle vittime, riferito a Sicilia, Campania e Abruzzo, tiene conto di 56 decessi complessivi avvenuti in giorni precedenti. I ricoveri ordinari diminuiscono di 36 unità e diventano 20.001; le terapie intensive sono 1.665, in calo di 26 rispetto a ieri, con 123 ingressi del giorno (ieri erano stati 131).(Gds.it)



© Riproduzione riservata

