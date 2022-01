Cronaca 571

Coronavirus, in Sicilia altri 7.803 nuovi positivi: aumentano i ricoveri e le vittime

Cresce il tasso di positività, così come i ricoveri, aumentati di 42 unità rispetto a ieri (1303 in totale)

Redazione

10 Gennaio 2022 17:30 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-altri-7803-nuovi-positivi-aumentano-i-ricoveri-e-le-vittime Copia Link Condividi Notizia

Sono 7803 i nuovi positivi in Sicilia, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi soprattutto per via del minor numeri di tamponi effettuati, poco meno di 30mila. Sono 23 le vittime. Cresce il tasso di positività, così come i ricoveri, aumentati di 42 unità rispetto a ieri (1303 in totale). Catania con 1483 nuovi casi rimane la provincia con il maggior numero di contagi. Messina 1438, Palermo 1096, Siracusa 667, Trapani 1117, Ragusa 612, Agrigento 819, Caltanissetta 353 ed Enna 218.

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 101.762, contro i 155.659 di ieri e soprattutto i 68.052 di lunedì scorso, una crescita settimanale del 50%, in rallentamento da qualche giorno. Come sempre il lunedì, pochi tamponi, 612.821, 380mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,7% al 16,6%.

I decessi sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 17.581 contagi, seguita da Emilia Romagna (+14.194), Campania (+13.107), Lazio (+9.440) e Piemonte (+8.571). I casi totali salgono a 7.554.344.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 56.560 (ieri 30.399) per un totale di 5.410.482, mentre gli attualmente positivi crescono di 60.618 unità (ieri +125.086) arrivando al picco di 2.004.597, per la prima volta sopra quota 2 milioni. Di questi, 1.986.651 pazienti sono in isolamento domiciliare.(Gds.it)



Sono 7803 i nuovi positivi in Sicilia, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi soprattutto per via del minor numeri di tamponi effettuati, poco meno di 30mila. Sono 23 le vittime. Cresce il tasso di positività, così come i ricoveri, aumentati di 42 unità rispetto a ieri (1303 in totale). Catania con 1483 nuovi casi rimane la provincia con il maggior numero di contagi. Messina 1438, Palermo 1096, Siracusa 667, Trapani 1117, Ragusa 612, Agrigento 819, Caltanissetta 353 ed Enna 218. Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 101.762, contro i 155.659 di ieri e soprattutto i 68.052 di lunedì scorso, una crescita settimanale del 50%, in rallentamento da qualche giorno. Come sempre il lunedì, pochi tamponi, 612.821, 380mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale dal 15,7% al 16,6%. I decessi sono 227 (ieri 157), per un totale di 139.265 vittime dall'inizio dell'epidemia. Sempre in salita anche il numero dei ricoveri: le terapie intensive sono 11 in più (ieri +38) con 114 ingressi del giorno, e arrivano a 1.606, mentre i ricoveri ordinari sono 693 in più (ieri +717), 16.340 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni si conferma la Lombardia con 17.581 contagi, seguita da Emilia Romagna (+14.194), Campania (+13.107), Lazio (+9.440) e Piemonte (+8.571). I casi totali salgono a 7.554.344. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 56.560 (ieri 30.399) per un totale di 5.410.482, mentre gli attualmente positivi crescono di 60.618 unità (ieri +125.086) arrivando al picco di 2.004.597, per la prima volta sopra quota 2 milioni. Di questi, 1.986.651 pazienti sono in isolamento domiciliare.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare