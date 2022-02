Coronavirus in Sicilia, altri 7.405 nuovi casi: 78 le vittime e ricoveri in calo

Coronavirus in Sicilia, altri 7.405 nuovi casi: 78 le vittime e ricoveri in calo

Numero dei casi stabile al giorno precedente a parità di tamponi processati. Preoccupa il numero dei decessi

In Sicilia sono stati diagnosticati nelle ultime 24 ore 7.405 nuovi casi (ieri erano 7.057) con 47.091 tamponi processati (ieri erano 43.692). Il tasso di positività scende al 15,7% contro il 16,1% di ieri.Sul fronte ricoveri i numeri scendono: i ricoverati sono complessivamente 1.542 (fino a ieri erano 1.558) dei quali 1.414 in area medica con sintomi (ieri erano 1.425) e 128 in terapia intensiva (-5) ma ci sono 12 nuovi ingressi.

I morti sono moltissimi, ben 78, ma si tratta di un riconteggio relativo anche ai giorni scorsi. La Regione Sicilia ha infatti spiegato che i decessi comunicati sono da attribuirsi anche ai giorni: 5 del 05/02/22, 20 del 04/02/22, 34 del 03/02/22 2 del 02/02/22 3 del 01/02/22 2 del 31/01/22 1 del 30/01/22 2 del 29/01/22 e 9 del 28/01/22. . A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 1.647 nuovi casi, a Catania 1.204, a Messina 1.420, a Siracusa 752, a Ragusa 676, a Trapani 447, a Caltanissetta 555, ad Agrigento 579 e ad Enna 170.

In Italia i nuovi casi sono 93.157. Ieri erano stati 99.522. Le vittime sono invece 375, mentre ieri erano state 433. Sono 846.480 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 884.893. Il tasso di positività è all’11,1%, stabile rispetto a ieri (quando era all’11,2%). Sono invece 1.411 i pazienti in terapia intensiva, 29 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 104. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.615, ovvero 385 in meno rispetto a ieri. (La Sicilia.it)



