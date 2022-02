Coronavirus, in Sicilia altri 7.159 positivi: ricoveri in calo ma le vittime sono 45

Cronaca 898

Coronavirus, in Sicilia altri 7.159 positivi: ricoveri in calo ma le vittime sono 45

I decessi, comunica la Regione, si riferiscono ai giorni precedenti

Redazione

09 Febbraio 2022 18:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-altri-7159-positivi-ricoveri-in-calo-ma-le-vittime-sono-45 Copia Link Condividi Notizia

Sono 7.159 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 50.509 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 14,2% (ieri era al 15%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.248 i nuovi casi su 47.948 test eseguiti. Scendono i ricoveri: -9 in terapia intensiva e -16 in regime ordinario. Da segnalare 45 decessi ma, come comunica la Regione Siciliana, si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti in un solo giorno sono 9.522.

A livello provinciale, sono 1.636 i nuovi positivi registrati a Palermo, 1.687 a Catania, 719 a Messina, 890 a Siracusa, 691 a Ragusa, 577 a Trapani, 526 ad Agrigento, 519 a Caltanissetta e 241 a Enna.Attualmente ci sono in Sicilia 275.718 positivi al Covid, di cui 1.369 ricoverati in regime ordinario, 115 in terapia intensiva e 274.234 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 403.893 e i decessi a 8.923. Da inizio pandemia sono state 688.534 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola. A livello nazionale, sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 101.864. Le vittime sono invece 384, mentre ieri erano state 415.(Gds.it)



Sono 7.159 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 50.509 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 14,2% (ieri era al 15%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.248 i nuovi casi su 47.948 test eseguiti. Scendono i ricoveri: -9 in terapia intensiva e -16 in regime ordinario. Da segnalare 45 decessi ma, come comunica la Regione Siciliana, si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti in un solo giorno sono 9.522. A livello provinciale, sono 1.636 i nuovi positivi registrati a Palermo, 1.687 a Catania, 719 a Messina, 890 a Siracusa, 691 a Ragusa, 577 a Trapani, 526 ad Agrigento, 519 a Caltanissetta e 241 a Enna.Attualmente ci sono in Sicilia 275.718 positivi al Covid, di cui 1.369 ricoverati in regime ordinario, 115 in terapia intensiva e 274.234 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 403.893 e i decessi a 8.923. Da inizio pandemia sono state 688.534 le persone contagiate dal Coronavirus nell'Isola. A livello nazionale, sono 81.367 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 101.864. Le vittime sono invece 384, mentre ieri erano state 415.(Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare