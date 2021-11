Cronaca 474

Coronavirus in Sicilia, altri 416 nuovi casi: i ricoveri tornano ad aumentare

La Sicilia si piazza oggi al quinto posto per numero di contagi giornalieri

Redazione

08 Novembre 2021 18:51

Ancora in crescita in Sicilia i nuovi casi di Coronavirus: ci sono altri 416 positivi registrati nelle ultime 24 ore su 16.071 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,6% (ieri era 1,7%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 359 i nuovi casi su 21.284 test eseguiti. La Sicilia si piazza oggi al quinto posto per numero di contagi giornalieri. Uno è il decesso avvenuto nell'Isola nelle ultime 24 ore, mentre sono 121 i guariti. Crescono anche i ricoveri: +17, di cui 4 in terapia intensiva ma c'è da considerare che ieri le dimissioni sono state pochissime, essendo domenica. Rispetto a domenica della scorsa settimana, però, c'è un 41% di casi giornalieri in più.

Attualmente ci sono 8.425 positivi al Coronavirus in Sicilia, di cui 333 ricoverati in regime ordinario, 46 in terapia intensiva e 8.046 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 296.101 e i decessi a 7.049. Da inizio pandemia sono stati 311.575 le persone contagiate dal Covid nell'Isola. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 68 nuovi casi, a Catania 180, a Messina 101, a Siracusa 22, a Trapani 13, a Ragusa 12, a Caltanissetta 9, ad Agrigento 10 e a Enna 1. In realtà per il Messinese sono stati comunicati 455 nuovi casi ma la Regione Siciliana ha specificato che "in seguito alla verifica sui sistemi informatici da parte dell'Asp di Messina, sul numero complessivo dei tamponi molecolari comunicati in data odierna, n. 3722 sono relativi a periodi precedenti. Sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 354 sono relativi a periodi precedenti al 05/11/21". Quindi i nuovi positivi effettivi sono 101.

E cresce ancora, a livello nazionale, la curva epidemica: i nuovi casi sono 4.197, contro i 5.822 di ieri (ma il lunedì casi e tamponi normalmente sono molto bassi) e soprattutto i 2.818 di lunedì scorso, paragone più appropriato. Con 249.115 tamponi, quasi 190mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività sale da 1,3% a 1,7%. I decessi sono 32 (ieri 26), per un totale di 132.423 vittime dall’inizio dell’epidemia.

In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in più (ieri +6) con 35 ingressi del giorno e salgono a 415, mentre i ricoveri ordinari sono 147 in più (ieri +42), 3.362 in totale.(Denise Marfia, Gds.it)



