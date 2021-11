Cronaca 782

Coronavirus, in Sicilia altri 295 nuovi casi: aumenta la pressione sugli ospedali

La curva dei contagi rimane stabile e l'isola è al quinto posto per contagi

Redazione

01 Novembre 2021 17:53

Sono 295 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.004 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 301. L'incidenza sale al 4,2% ieri era al 2,7%. L'isola è al quinto posto per contagi tra le regioni, al primo c'è il Lazio con 445 casi. Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019. Sul fronte ospedaliero sono adesso 336 ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36, tre in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 19 casi, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa 4, Trapani 7, Caltanissetta 26, Agrigento 2, Enna, 1.

A livello nazionale, invece, in calo la curva epidemica: sono 2.818 i casi nuovi di Covid contro i 4.526 di ieri. I tamponi sono 148.725 (ieri 350.170) per un tasso di positività che sale all’1,9% (+0,6%). In calo invece il numero dei morti: oggi 20 contro i 26 di ieri per un totale, da inizio pandemia, di 132.120 vittime. Cresce il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva, +22 (ieri -4). Ora sono 364 in tutto con 33 ingressi giornalieri e continuano ad aumentare quelli ricoverati nei reparti ordinari: +109 contro i +47 di ieri per totale di 2.863 unità. (Ansa)



Sono 295 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 7.004 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 301. L'incidenza sale al 4,2% ieri era al 2,7%. L'isola è al quinto posto per contagi tra le regioni, al primo c'è il Lazio con 445 casi. Gli attuali positivi sono 7.384 con un aumento di 187 casi. I guariti sono 106 mentre si registrano altre 2 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.019. Sul fronte ospedaliero sono adesso 336 ricoverati, 15 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 36, tre in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 19 casi, Catania 111, Messina 55, Siracusa 70, Ragusa 4, Trapani 7, Caltanissetta 26, Agrigento 2, Enna, 1. A livello nazionale, invece, in calo la curva epidemica: sono 2.818 i casi nuovi di Covid contro i 4.526 di ieri. I tamponi sono 148.725 (ieri 350.170) per un tasso di positività che sale all'1,9% (+0,6%). In calo invece il numero dei morti: oggi 20 contro i 26 di ieri per un totale, da inizio pandemia, di 132.120 vittime. Cresce il numero dei pazienti che si trovano in terapia intensiva, +22 (ieri -4). Ora sono 364 in tutto con 33 ingressi giornalieri e continuano ad aumentare quelli ricoverati nei reparti ordinari: +109 contro i +47 di ieri per totale di 2.863 unità. (Ansa)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare