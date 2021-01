Cronaca 756

Coronavirus. In Sicilia altri 1.733 nuovi contagi e il tasso di positività sfiora il 20%, 33 le vittime

A livello nazionale, sono 18627 i nuovi contagiati con quasi 140mila tamponi: il tasso di positività è del 13,3%. Trecentosessantuno i nuovi decessi

Redazione

10 Gennaio 2021 17:38

Con 1.733 nuovi positivi in Sicilia, nelle ultime 24, ore a fronte di 8.736 tamponi eseguiti, il tasso di positività nella nostra regione balza al 19,8%, molto più alto della media nazionale che è del 13,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.Crescono ancora i ricoveri in Sicilia (+9) e le terapie intensive (+3). Per quanto riguarda i decessi, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono registrate 33 vittime. I positivi sono complessivamente 41.506 con un aumento di 1.108 casi. I guariti sono 592. Negli ospedali i ricoveri sono 1.473, 12 in più rispetto a ieri, dei quali 208 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a ieri.

La distribuzione nelle province vede Catania 460 nuovi casi, Palermo 449, Messina 287, Ragusa 64, Trapani 130, Siracusa 201, Caltanissetta 79, Agrigento 35, Enna 28. La Sicilia dopo l'ultimo bollettino si trova al secondo posto in Italia per tasso di positività, dietro soltanto all'Emilia Romagna (21,5%).

A livello nazionale, sono 18627 i nuovi contagiati con quasi 140mila tamponi: il tasso di positività è del 13,3%. Trecentosessantuno i nuovi decessi.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 2.276.491 persone hanno contratto il Coronavirus. I ricoverati sono 23.427, 167 in più di ieri (+0,72%). Sono 2.615 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 22 in più di ieri tra ingressi e uscite: gli ingressi giornalieri sono 181.

In Italia i dimessi o guariti sono 1.617.804 (+11.174 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 579.932 (+7.090 rispetto a ieri). Le vittime totali sono 78.755 e i casi 2.276.491. La regione con il maggior numero di nuovi casi, nelle ultime 24 ore, è la Lombardia (3.267), seguita da Emilia Romagna (2.193), Veneto (2.167), Lazio (1.746) e Sicilia (1.733). (Gds.it)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 78 nuovi positivi e record di nuovi ricoveri: 10 nelle ultime 24 ore

News Successiva A19, incidente allo svincolo per Caltanissetta: auto si ribalta, 4 persone soccorse dai dipendenti di un caseificio

