Cronaca 817

Coronavirus in Sicilia, altri 13 mila contagi: preoccupa il record di ricoveri

L'isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 41.050 casi

Redazione

12 Gennaio 2022 18:38 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-altri-13-mila-contagi-ma-preoccupa-il-record-di-ricoveri-25-le-vittime Copia Link Condividi Notizia

Sono 13.048 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.875 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 13.231. Il tasso di positività scende al 20,7% , 24 ore fa era 23,4%. L'isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 41.050 casi, al secondo posto, la Campania con 27.034 casi, al terzo posto il Veneto con 19.811 casi, al quarto l'Emilia Romagna con 18.631 casi, al quinto il Piemonte con 17.147 casi, al sesto la Toscana con 13.341 casi.

Gli attuali positivi sono 140.923 con un aumento di 11.610 casi. I guariti sono 1.413 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 7.765. Sul fronte ospedaliero sono 1.441 ricoverati, con 55 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 165, 2 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.404 casi, Catania 3.300, Messina 1.111, Siracusa 1.441, Trapani 664, Ragusa 894, Caltanissetta 952, Agrigento 1.047, Enna, 235.

Sono 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.532. Le vittime sono invece 313 mentre ieri erano state 294. Si tratta del più alto numero di morti della quarta ondata. Sono 1.190.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia,. Il tasso di positività è al 16,5%, stabile rispetto al 16% di ieri. Sono 1.669 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, ovvero 242 in più di ieri. (Gds.it)



Sono 13.048 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 62.875 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 13.231. Il tasso di positività scende al 20,7% , 24 ore fa era 23,4%. L'isola è al settimo posto per contagi, al primo posto c'è la Lombardia con 41.050 casi, al secondo posto, la Campania con 27.034 casi, al terzo posto il Veneto con 19.811 casi, al quarto l'Emilia Romagna con 18.631 casi, al quinto il Piemonte con 17.147 casi, al sesto la Toscana con 13.341 casi. Gli attuali positivi sono 140.923 con un aumento di 11.610 casi. I guariti sono 1.413 mentre le vittime sono 25 e portano il totale dei decessi a 7.765. Sul fronte ospedaliero sono 1.441 ricoverati, con 55 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 165, 2 casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.404 casi, Catania 3.300, Messina 1.111, Siracusa 1.441, Trapani 664, Ragusa 894, Caltanissetta 952, Agrigento 1.047, Enna, 235. Sono 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 220.532. Le vittime sono invece 313 mentre ieri erano state 294. Si tratta del più alto numero di morti della quarta ondata. Sono 1.190.567 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia,. Il tasso di positività è al 16,5%, stabile rispetto al 16% di ieri. Sono 1.669 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, ovvero 242 in più di ieri. (Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare