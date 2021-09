Cronaca 1327

Coronavirus, in Sicilia 973 nuovi casi e 18 decessi: in calo i ricoveri

A livello nazionale, sono 5.621 i positivi ai test Covid e 62 le vittime

10 Settembre 2021 17:59

Sono 973 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.810 tamponi processati e l'indice di positività del 4,7% è rimasto quasi invariato rispetto a ieri (4,8%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 929 i nuovi casi su 20.336 tamponi processati. La Sicilia rimane sempre la prima regione per nuovi positivi giornalieri ma la buona notizia è che calano i ricoveri, sia quelli ordinari che quelli in terapia intensiva. Sono 18 i decessi ma tutti, come sottolinea la Regione Siciliana, sono avvenuti nei giorni scorsi. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è da registrare un 28% di nuovi casi in meno.

Attualmente ci sono 26.353 positivi in Sicilia, di cui 793 ricoverati in ospedale (ordinario), 108 in terapia intensiva e 25.452 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 254.160 mentre i decessi a 6.543. Da inizio pandemia sono state 287.056 le persone contagiate dal Covid. A livello provinciale, sono 338 i nuovi casi registrati a Palermo, 174 a Catania, 129m a Messina, 79 a Siracusa, 80 a Ragusa, 96 a Trapani, 1 a Caltanissetta, 39 ad Agrigento e 37 a Enna.

A livello nazionale, sono 5.621 i positivi ai test Covid, ieri erano stati 5.522. Sono invece 62 le vittime in un giorno, ieri erano state 59. Sono 548, invece, i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 10 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 37 (ieri erano 38). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.164, in calo di 66 rispetto a ieri. (Gds.it)



