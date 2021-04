Cronaca 1514

Coronavirus, in Sicilia 909 nuovi casi. Continua a preoccupare la crescita dei ricoveri

Sono 10.680 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 296 le vittime

Redazione

05 Aprile 2021 18:32

Sono 909 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.561 tamponi processati: il tasso di positività schizza al 12% ma è evidente che nel computo dei test non sono stati conteggiati gli antigenici. Venti i morti odierni, restano pochissimi i guariti: appena 36 quelli messi a referto. Crescono ancora i numeri ospedalieri: 1.025 i ricoverati in regime ordinario (51 più di ieri) e 158 quelli in terapia intensiva (5 in più rispetto al bollettino di Pasqua).

Da inizio pandemia sono 179.565 i siciliani contagiati dal virus, 4.717 le vittime e 151.143 le persone guarite. Ben 597 dei nuovi positivi, oltre la metà, dunque, sono riferibili alla provincia di Palermo. I numeri delle altre province: Catania 60, Messina 33, Siracusa 26, Trapani 78, Ragusa 34, Caltanissetta 53, Agrigento 28, zero a Enna. Gli attuali positivi sono 23.705, con un incremento di 853 unità. Di questi, 22.522 sono in isolamento domiciliare obbligatorio.

Sono 10.680 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.025 di ieri. I decessi sono 296 (ieri 326). Il numero di tamponi effettuati è pari a 102.795, un numero nettamente inferiore a quello di ieri (250.933) e questo fa salire al 10,4% l’indice di positività (ieri era pari al 7,1%). (Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 909 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.561 tamponi processati: il tasso di positività schizza al 12% ma è evidente che nel computo dei test non sono stati conteggiati gli antigenici. Venti i morti odierni, restano pochissimi i guariti: appena 36 quelli messi a referto. Crescono ancora i numeri ospedalieri: 1.025 i ricoverati in regime ordinario (51 più di ieri) e 158 quelli in terapia intensiva (5 in più rispetto al bollettino di Pasqua). Da inizio pandemia sono 179.565 i siciliani contagiati dal virus, 4.717 le vittime e 151.143 le persone guarite. Ben 597 dei nuovi positivi, oltre la metà, dunque, sono riferibili alla provincia di Palermo. I numeri delle altre province: Catania 60, Messina 33, Siracusa 26, Trapani 78, Ragusa 34, Caltanissetta 53, Agrigento 28, zero a Enna. Gli attuali positivi sono 23.705, con un incremento di 853 unità. Di questi, 22.522 sono in isolamento domiciliare obbligatorio. Sono 10.680 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.025 di ieri. I decessi sono 296 (ieri 326). Il numero di tamponi effettuati è pari a 102.795, un numero nettamente inferiore a quello di ieri (250.933) e questo fa salire al 10,4% l'indice di positività (ieri era pari al 7,1%). (Piero Vassallo, Gds.it)

Ti potrebbero interessare