Coronavirus in Sicilia, altri 8.631 nuovi positivi: salgono i ricoveri in terapia intensiva

Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+8) e scendono quelli in regime ordinario (-16)

Redazione

02 Febbraio 2022 18:50

Sono 8.631 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 55.622 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 15,5% (ieri era al 19,2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.218 i nuovi casi su 37.525 tamponi. Salgono i ricoveri in terapia intensiva (+8) e scendono quelli in regime ordinario (-16). I decessi risultano essere 49 ma sono 6 quelli registrati nelle ultime 24 ore, gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Sono 4.936 i guariti nelle ultime 24 ore. Rispetto a mercoledì della scorsa settimana c'è un incremento del 9% di nuovi positivi in un solo giorno.

Attualmente in Sicilia ci sono 254.657 positivi al Covid, di cui 1.464 ricoverati in regime ordinario, 148 in terapia intensiva e 253.045 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 376.776 e i decessi a 8.622. Da inizio pandemia sono state 640.055 le persone contagiate dal Coronavirus in Sicilia. A livello provinciale, sono 1.979 i nuovi casi a Palermo, 1.580 a Catania, 1.346 a Messina, 1.120 a Siracusa, 903 a Ragusa, 604 a Trapani, 608 ad Agrigento, 615 a Caltanissetta e 230 a Enna.

A livello nazionale, sono 118.994 i nuovi casi di contagio Covid nelle ultime 24 ore, valore in netta diminuzione se si tiene conto dei 133.142 di ieri e dei 167.206 di una settimana fa. I tamponi processati sono 964.521 (ieri 1.246.987) con un tasso di positività che mercoledì scorso era del 15,2% e oggi è passato al 12,3% (+1,7% rispetto a ieri). Lievemente in calo il numero dei decessi, 395 (ieri 427), per un totale di 147.320 vittime dall’inizio della pandemia. Anche oggi spicca il segno meno sulle ospedalizzazioni: calano le terapie intensive di 25 unità (ieri -35) con 104 ingressi del giorno, e sono 1.524, e scendono anche i ricoveri ordinari che sono 323 in meno (ieri -40), 19.550 in tutto.(Denise Marfia, Gds.it)



