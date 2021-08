Coronavirus: in Sicilia 831 nuovi casi e ricoveri in aumento, 5 i decessi

Coronavirus: in Sicilia 831 nuovi casi e ricoveri in aumento, 5 i decessi

Il numero di casi è di poco maggiore rispetto a ieri (+3%), ma i tamponi elaborati sono molti di più

Redazione

05 Agosto 2021 18:07

Sono 831 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su quasi 22 mila (21.921) tamponi processati. In calo l'indice di positività: 3,8% (ieri era 5,2%). Il numero di casi è di poco maggiore rispetto a ieri (+3%), ma i tamponi elaborati sono molti di più (+41%, ieri erano 15.589). Cinque i decessi. Ancora in aumento i ricoveri. E' quanto emerge dal bollettino odierno trasmesso dal ministero della Salute.



