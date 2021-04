Cronaca 723

Coronavirus, in Sicilia 783 nuovi casi ma continuano ad aumentare i ricoveri: 13 i morti

Sono 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 421 i decessi

Redazione

06 Aprile 2021 20:10

Contagi da coronavirus in calo in Sicilia ma continua la crescita di ricoveri (sia ordinari che in terapia intensiva). E' quanto emerge dal bollettino sulla pandemia di oggi: sono 783 i nuovi casi, con un tasso di positività pari al 6,7% con 11.769 tamponi (a causa del periodo pasquale). Sono 13 i decessi, mentre aumentano di due unità i posti occupati in terapia intensiva e di 57 quelli dei ricoveri ordinari. Ancora molto basso il numero dei guariti: sono 23 oggi. La divisione dei casi per provincia vede Palermo sempre in testa con 352, Catania 197, Messina 124, Siracusa 3, Trapani 3, Ragusa 46, Caltanissetta 43, Agrigento 4, Enna 11.

Sono 7.767 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 10.680 di ieri. Numero tra i più bassi degli ultimi mesi, con tutta probabilità legato al ridotto numero di tamponi effettuati, 112.962 (come lo erano stati ieri, 102.795) rispetto ai dati più alti di test effettuati nei giorni precedenti, nel corso della settimana. Il numero di decessi invece sale, e di molto: oggi 421, contro i 296 di ieri. L’indice di positività è pari a 6,9% (ieri era al 10,4%). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute - Istituto superiore di sanità e Regioni e Province autonome sulla diffusione dell’epidemia.



