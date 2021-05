Cronaca 498

Coronavirus, in Sicilia 772 nuovi positivi e 3 decessi. Ricoveri in aumento

Sono 9.148 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. I decessi sono stati 144

Redazione

02 Maggio 2021 17:51

Sono 772 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 9.773 tamponi (tra molecolari e test rapidi) con un tasso di positività al 7.9%. Un numero di contagi in calo ma con pochi test effettuati a causa della festività dell'1 maggio. Rispetto a domenica scorsa si registra un -27% dei casi ma con meno della metà dei tamponi, una giornata che dunque poco può dire sull'effettivo trend della curva. Tre i decessi delle ultime 24 ore, 761 i guariti. In ospedale aumento dei ricoveri a causa del solito "effetto weekend", quando le dimissioni sono sempre ridotte: 1.148 i ricoverati in regime ordinario (+12 rispetto a ieri) mentre le terapie intensive si alleggeriscono con 4 pazienti in meno, un totale di 163 posti letto occupati e 10 ingressi nella giornata di oggi. Dei nuovi positivi, 192 sono della provincia di Palermo, 205 di quella di Catania, 106 di quella di Siracusa e 89 della provincia di Messina.

Sono 9.148 i nuovi casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, contro i 12.965 di ieri. I decessi sono 144 (ieri 226), portando il totale finora a 121.177. L’indice di positività risale al 5,8% dal 3,4% di ieri, incide il minor numero di tamponi effettuati: sono stati 156.872 contro i 378.202 di ieri. In calo il numero di persone ricoverate con sintomi: sono 18.345, ieri erano 18.381. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.524, due in più su ieri; gli ingressi giornalieri sono 109, con un decremento di 34 rispetto agli ingressi registrati ieri. le persone in isolamento domiciliare sono 410.037, in incremento di 398. Gli attualmente positivi in Italia sono 430.906; il totale di dimessi guariti è ora di 3.492.679, in crescita di 8.637 unità. (Piero Vassallo, Gds.it)



