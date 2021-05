Cronaca 623

Coronavirus, in Sicilia 734 nuovi casi e 20 decessi. Aumentano i ricoveri

La maggior parte dei nuovi positivi si registrano in provincia di Palermo. Casi in Calo in Italia, con 5.948 nuovi positivi

Redazione

03 Maggio 2021 18:04

Sono 734 i nuovi casi di Coronavirus registrati quest'oggi in Sicilia su 14.474 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività pari al 5,1% e di poco inferiore a quello di lunedì scorso (5,2% e 1.069 positivi). Si mantiene in calo dunque la curva dei contagi mentre tornano ad aumentare le vittime: 20 nelle ultime 24 ore. Si registrano anche 540 guariti. Ancora in aumento i ricoveri, sempre alle prese con l'effetto weekend che vede ridursi le dimissioni: rispetto a ieri sono 30 in più le persone ricoverate in regime ordinario, per un totale di 1.178. Ancora in lieve calo invece i posti letto occupati in terapia intensiva, ora sono 160, un saldo di -3 rispetto alla giornata di ieri.

Dei 734 nuovi contagi, 445 sono stati individuati in provincia di Palermo, 99 a Catania, 61 a Messina, 35 a Siracusa, 31 a Caltanissetta, 28 a Ragusa, 25 a Trapani, 2 ad Agrigento ed Enna. Da inizio pandemia sono 210.993 i siciliani colpiti dal virus, 5.443 le vittime e 180.595 i guariti. Gli attuali positivi nell'Isola sono 24.955, di cui 23.617 si trovano in isolamento domiciliare. In calo i casi Covid in Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono 5.948, contro i 9.148 di ieri. Si tratta del dato più basso addirittura dal 13 ottobre (quando furono 5.901), agli albori della seconda ondata, anche se pesa il crollo dei tamponi del weekend del primo maggio. Oggi i tamponi sono 121.872, 35 mila meno di ieri, ma il tasso di positività è comunque in calo al 4,9% (ieri e lunedì scorso 5,8%).

In aumento i decessi, 256 (ieri 144), per un totale di 121.433 vittime da inizio epidemia. Tornano a calare le terapie intensive, 34 in meno (ieri +2) con 121 ingressi del giorno, e sono 2.490 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 50 unità (ieri -36), 18.395 in totale, altro probabile effetto del primo maggio, e il conseguente calo di dimissioni registrato. (Piero Vassallo, gds.it)



