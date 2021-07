Cronaca 198

Coronavirus: in Sicilia 719 nuovi casi e sale il tasso di positività, crescono ancora i ricoveri

Redazione

29 Luglio 2021 20:16

Sono 719 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia su 14.046 tamponi processati e il tasso di positività risale al 5,1% (ieri era 2,8%). È quanto emerge dal bollettino della Salute. Ieri erano stati 627 i nuovi casi di Coronavirus registrati su 22.766 tamponi. Salgono ancora i ricoveri: +7 (3 dei quali in terapia intensiva) e salgono anche i decessi. Sono tre i morti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei posti letto ordinari occupati in Sicilia da pazienti Covid sale adesso al 9,1% e quella in terapia intensiva al 4,5%. Ancora numeri in peggioramento dunque in Sicilia e all'orizzonte, come ha annunciato l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, in un'intervista a Tgs, potrebbero esserci nuove misure di contenimento per i comuni con più nuovi casi e meno vaccinati. Attualmente ci sono 9.475 positivi in Sicilia, di cui 267 ricoverati in ospedale (ordinari), 29 in terapia intensiva e 9.179 in isolamento domiciliare. Salgono a 225.821 i guariti e a 6.039 i decessi. Da inizio pandemia sono 241.335 le persone contagiate nell'Isola. A livello provinciale, sono 115 i nuovi casi a Palermo, 105 a Catania, 1 a Messina, 67 a Siracusa, 49 a Trapani, 235 a Ragusa, 58 a Caltanissetta, 75 ad Agrigento, 14 a Enna.

A livello nazionale, sono 6.171 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.696. Sono invece 19 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 15. Sono 224.790 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, ieri erano stati 248.472. Il tasso di positività è del 2,7%, in aumento rispetto al 2,3% di ieri. La Sicilia, anche oggi, è quarta per i nuovi contagi giornalieri in Italia dietro Lazio, Veneto e Toscana.(Denise Marfia, Gds.it)



