Coronavirus, in Sicilia 699 positivi in più e 8 vittime. Aumentano ricoveri

A livello nazionale sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore e 300 decessi

Redazione

21 Marzo 2021 18:47

Sono 699 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia su 24.073 tamponi processati. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,9% (ieri era stato del 2,8%). Purtroppo ci sono da segnalare ancora 8 decessi (in totale finora 4.430) e aumentano i ricoveri (+20) e le terapie intensive (+3). Sono 232 i guariti. Attualmente sono 16.192 le persone positive in Sicilia di cui 876 ricoverati in ospedale e 125 in terapia intensiva. La distribuzione nelle province vede Palermo 342, Catania 74, Messina 56, Siracusa 50, Trapani 13, Ragusa 31, Caltanissetta 70, Agrigento 61, Enna 2.

A livello nazionale sono 20.159 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 23.832. Sono invece 300 le vittime in un giorno (ieri erano state 401). Sono invece 277.086 i tamponi molecolari e antigenici effettuati. Ieri i test erano stati 354.480. Il tasso di positività risale di mezzo punto al 7,2% (ieri era al 6,7%). Sono 3.448 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 61 più di ieri nel saldo tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 232 (ieri erano stati 243). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 27.484 persone, con un incremento di 423 unità nelle ultime 24 ore.

Calano i decessi: sono 300 nelle ultime 24 ore 101 in meno rispetto ai 401 di ieri, per un totale di 104.942 deceduti dall’inizio della pandemia.



