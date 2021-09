Cronaca 384

Coronavirus in Sicilia, 618 nuovi casi e 8 vittime. Stabili i ricoveri

Prosegue il lento calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.800, contro i 3.361 di lunedì scorso

Redazione

13 Settembre 2021 17:23

Sono 618 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.307 tamponi processati, con un tasso di positività al 5%. Prosegue il calo dei contagi e della curva epidemiologica: rispetto a lunedì scorso si registra un -34% di casi e con un numero di test pressoché simile. Otto invece le nuove vittime del virus mentre i guariti sono 786. Negli ospedali siciliani situazione stabile con 792 ricoverati in area medica (6 pazienti in più rispetto a ieri) e 103 posti letto occupati in terapia intensiva (-3) con 7 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi: Catania 234, Palermo 176, Caltanissetta 53, Siracusa 46, Ragusa 40, Trapani 37, Agrigento ed Enna 13, Messina 6. Gli attuali positivi sono 26.014, di cui 25.119 in isolamento domiciliare.

Prosegue il lento calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 2.800, contro i 3.361 di lunedì scorso, a conferma di un trend settimanale in discesa di circa il 15%. I tamponi scendono a 120.045, con il tasso di positività al 2,3%. I decessi nelle 24 ore sono 36 (ieri 34), per un totale di 129.955 vittime dall’inizio dell’epidemia. In crescita i ricoveri, altro dato atteso il lunedì viste le poche dimissioni del weekend: le terapie intensive sono 4 in più (ieri +12) con 35 ingressi del giorno, e salgono a 563, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 87 unità (ieri -4), 4.200 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, seguita da Emilia Romagna (+470), Veneto (+291), Lazio (+271) e Lombardia (+220), con Molise e Val d’Aosta che segnalano zero nuovi positivi. I casi totali salgono così a 4.609.205. I guariti sono 4.186 (ieri 4.922) per un totale dall’inizio della pandemia di 4.353.346. Il numero delle persone attualmente positive cala ancora: 1.430 in meno (ieri -292), e sono 125.904 in tutto, di cui 121.141 in isolamento domiciliare (Piero Vassallo, Gds.it)



