Coronavirus: in Sicilia 603 nuovi casi e crolla il tasso di positività, 11 i decessi

Numeri dimezzati rispetto alla giornata di ieri quando i positivi erano stati 1.202 e una positività del 4,6%

Redazione

07 Maggio 2021 17:59

Sono 603 i nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 25.740 tamponi processati e così il tasso di positività è sceso al 2,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri dimezzati rispetto alla giornata di ieri quando i positivi erano stati 1.202 e una positività del 4,6%. Scendono i ricoveri in ospedale (-42) e in terapia intensiva (-7) ma ci sono altri 11 decessi. I guariti in un solo giorno sono 1.140. Un bollettino molto confortante, basti pensare che rispetto a 7 giorni fa si registra un -30% di nuovi casi e il tasso di positività di oggi (2,3%) è sotto la media nazionale che è del 3,6%.

A livello provinciale , sono 121 i casi registrati a Palermo, 207 a Catania (ieri erano stati 467), 52 a Messina, 56 a Siracusa, 18 a Trapani, 54 a Ragusa, 35 a Caltanissetta, 44 ad Agrigento e 16 a Enna. A livello nazionale, sono 10.554 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 11.807. Sono invece 207 le vittime in un giorno (ieri 258). Sono 328.612 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 324.640. Il tasso di positività è sceso al 3,2% (ieri era al 3,6%). Confortante, a livello nazionale, anche il numero degli attuali positivi che sono scesi sotto quota 400 mila: sono esattamente 397.564 (-5.238 rispetto a ieri). I guariti e dimessi sono 3.572.713 (+15.580). In isolamento domiciliare ci sono 378.980 persone (-4.647). (Denise Marfia, Gds.it)



