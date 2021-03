Coronavirus, in Sicilia 576 positivi in più e 12 decessi. Enna, insieme a Viterbo, unica provincia con zero casi nelle ultime 24 ore

Cronaca 519

Coronavirus, in Sicilia 576 positivi in più e 12 decessi. Enna, insieme a Viterbo, unica provincia con zero casi nelle ultime 24 ore

Sul fronte nazionale, sono 20.765 i test positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia e 207 le vittime

Redazione

07 Marzo 2021 18:20

Sono 576 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 22.141 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività leggermente in rialzo: 2,6% contro il 2,3%. Trend in aumento rispetto alla scorsa domenica, con il 27% in più dei casi e meno tamponi effettuati.

Le vittime odierne del virus sono 12 mentre c'è un nuovo record di guariti: 3.571 quelli delle ultime 24 ore. Negli ospedali aumentano di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre negli altri reparti ci sono 5 pazienti in meno rispetto a ieri. Questi i dati del bollettino odierno sull'andamento della pandemia.

Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 174 a Palermo, 121 a Catania, 88 ad Agrigento, 57 a Ragusa, 52 a Caltanissetta, 43 a Siracusa, 26 a Messina e 15 a Trapani. Enna è una delle due province in Italia, assieme a Viterbo, a non far registrare nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Sul fronte nazionale, sono 20.765 i test positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 207 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.785. Ad oggi in Italia ci sono 472.862 attualmente positivi, in aumento di 7.050 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.494.839, con un incremento di 13.467 nelle ultime 24 ore.



Sono 576 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 22.141 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività leggermente in rialzo: 2,6% contro il 2,3%. Trend in aumento rispetto alla scorsa domenica, con il 27% in più dei casi e meno tamponi effettuati. Le vittime odierne del virus sono 12 mentre c'è un nuovo record di guariti: 3.571 quelli delle ultime 24 ore. Negli ospedali aumentano di 2 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre negli altri reparti ci sono 5 pazienti in meno rispetto a ieri. Questi i dati del bollettino odierno sull'andamento della pandemia. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: 174 a Palermo, 121 a Catania, 88 ad Agrigento, 57 a Ragusa, 52 a Caltanissetta, 43 a Siracusa, 26 a Messina e 15 a Trapani. Enna è una delle due province in Italia, assieme a Viterbo, a non far registrare nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Sul fronte nazionale, sono 20.765 i test positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 207 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.785. Ad oggi in Italia ci sono 472.862 attualmente positivi, in aumento di 7.050 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall'inizio dell'emergenza sono invece 2.494.839, con un incremento di 13.467 nelle ultime 24 ore.

Traffico di droga a Caltanissetta, operazione "River": torna in libertà uno degli arrestati

News Successiva Coronavirus, cresce il contagio in provincia di Caltanissetta: 56 positivi in più. Aumento dei casi a Riesi, Serradifalco e nel capoluogo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare