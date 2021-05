Coronavirus, in Sicilia 573 nuovi casi e 17 decessi. Continua il calo dei ricoveri

Coronavirus, in Sicilia 573 nuovi casi e 17 decessi. Continua il calo dei ricoveri

A livello nazionale, sono 7.567 i nuovi positivi su 298.186 tamponi e 182 le vittime nelle ultime 4 ore

Redazione

14 Maggio 2021 17:39

Sono 573 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 22.269 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 2,6%, in linea con la media nazionale. Ieri i casi erano 603 su 20.207 tamponi, con un tasso di positività al 3%. Diminuiscono i ricoveri, -46 di cui 4 in terapia intensiva. Sono 17 i nuovi decessi mentre 1.712 i guariti. A livello provinciale, sono 140 i nuovi positivi a Palermo, 169 a Catania, 65 a Messina, 52 a Siracusa, 25 a Trapani, 36 a Ragusa, 43 a Caltanissetta, 32 ad Agrigento e 11 a Enna.

A livello nazionale, sono 7.567 i nuovi positivi su 298.186 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,5%. Sono 558 le dimissioni e -33 terapie intensive. Sono 182 le vittime e 13.782 i guariti.



