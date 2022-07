Cronaca 377

Coronavirus, in Sicilia 5.097 nuovi casi e 20 morti: diminuiscono contagi e ricoveri

dati nazionali dicono che i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 71.075. Le vittime sono invece 155

Sono 5.097 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 27.259 tamponi processati. Ieri erano 5.911. Il tasso di positività scende al 18,7%, era al 19,1%. La Sicilia è al settimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 165.600 con un aumento di 1.823 casi.

I guariti sono 3.854 mentre si registrano 20 vittime che portano il totale dei decessi a 11.525. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1005, 14 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 50, lo stesso numero di ieri. I dati nazionali dicono che i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 71.075. Ieri i contagiati erano stati 80.653 . Le vittime sono invece 155, due in meno rispetto a ieri quando erano stati 157. Il tasso è al 20,8%, rispetto al 22% di ieri e sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 341.191 tamponi. Sono invece 405 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 43. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.944 , 40 in meno rispetto a ieri .

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.449.439, rispetto a ieri 6.382 in meno. In totale sono 20.539.016 i contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 170.682. I dimessi e i guariti sono 18.918.895 con un incremento di 77.894.



