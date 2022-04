Cronaca 100

Coronavirus, in Sicilia 5.076 nuovi casi e 27 decessi. Sale la curva epidemica in 7 giorni

Sono 73.212 i nuovi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 75.020 di ieri e dei 61.555 di venerdì scorso

Redazione

22 Aprile 2022 17:41 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-5076-nuovi-casi-e-27-decessi-sale-la-curva-epidemica-in-7-giorni Copia Link Condividi Notizia

Rimangono praticamente invariati i casi di Covid in Sicilia rispetto a ieri: 5.076 contro i 5079 registrati giovedì, con un tasso di positività del 17,3%. La Regione precisa che tra i contagi di oggi ne sono riportati anche 540 relativi ai giorni precedenti, mentre ieri i "riconteggi" erano stati più di mille. La novità è che la curva epidemica negli ultimi 7 giorni è tornata a puntare verso l'alto: +9% in una settimana. I morti sono 27, mentre 9.180 sono i guariti e gli attuali positivi che scendono a quota 120.036. Negli ospedali calano ancora i pazienti in area medica, ora 840 (-43 rispetto a ieri); ancora stabile il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (48) con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 1.274, Catania 1.109, Messina 982, Siracusa 505, Agrigento 494, Trapani 477, Ragusa 340, Caltanissetta 248, Enna 187.

Sono 73.212 i nuovi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 75.020 di ieri e dei 61.555 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 437.193 (ieri 446.180), per cui il tasso di positività si attesta sul 16,7% (-0,1% rispetto a ieri). I morti di oggi sono 202 (ieri 166), per un totale di 162.466 da inizio pandemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari diminuiscono di 155 unità (ieri +24) e diventano 10.076, le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +2) con 46 ingressi del giorno, per un totale di 411.



Rimangono praticamente invariati i casi di Covid in Sicilia rispetto a ieri: 5.076 contro i 5079 registrati giovedì, con un tasso di positività del 17,3%. La Regione precisa che tra i contagi di oggi ne sono riportati anche 540 relativi ai giorni precedenti, mentre ieri i "riconteggi" erano stati più di mille. La novità è che la curva epidemica negli ultimi 7 giorni è tornata a puntare verso l'alto: +9% in una settimana. I morti sono 27, mentre 9.180 sono i guariti e gli attuali positivi che scendono a quota 120.036. Negli ospedali calano ancora i pazienti in area medica, ora 840 (-43 rispetto a ieri); ancora stabile il numero di posti letto occupati in terapia intensiva (48) con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Palermo 1.274, Catania 1.109, Messina 982, Siracusa 505, Agrigento 494, Trapani 477, Ragusa 340, Caltanissetta 248, Enna 187. Sono 73.212 i nuovi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte dei 75.020 di ieri e dei 61.555 di venerdì scorso. I tamponi processati sono 437.193 (ieri 446.180), per cui il tasso di positività si attesta sul 16,7% (-0,1% rispetto a ieri). I morti di oggi sono 202 (ieri 166), per un totale di 162.466 da inizio pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari diminuiscono di 155 unità (ieri +24) e diventano 10.076, le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +2) con 46 ingressi del giorno, per un totale di 411.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare