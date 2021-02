Cronaca 173

Coronavirus, in Sicilia 479 nuovi positivi e 24 decessi. Scendono i ricoveri e il tasso di positività rimane al 2.4%

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 11.068 nuovi casi (205.642 tamponi) e 221 morti

Redazione

14 Febbraio 2021 18:51

Sono 479 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 19.985 tamponi processati (ieri erano stati 543 nuovi contagi su oltre 22 mila tamponi). Il tasso di positività rimane invariato al 2,4%, come ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Purtroppo, salgono ancora i decessi, ben 24 in un solo giorno (ieri erano stati 20).Sono 559 le persone guarite e scendono i ricoveri (-13) di cui 3 in terapia intensiva. Attualmente ci sono 34.866 positivi di cui 1.030 ricoverati in ospedale, 165 in terapia intensiva, 33.671 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 107.030 mentre i decessi a 3.848. Dall'inizio della pandemia le persone positive al Coronavirus sono state 145.744.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 144 casi, Catania 115, Messina 101, Trapani 19, Siracusa 34, Ragusa 10, Caltanissetta 19, Agrigento 34, Enna 3.

A livello nazionale, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 11.068 nuovi casi (205.642 tamponi) e 221 morti. Dall’inizio della pandemia i decessi raggiungono quota 93.577. In netto calo i tamponi, 205.642 rispetto ai 290.534 di ieri, con un tasso di positività in crescita al 5,3% (sabato era al 4,6%). I ricoveri calano di 51 unità, passando da 18.500 a 18.449; mentre aumentano i pazienti covid in terapia intensiva (+23 da 2.085 a 2.062), con 126 ingressi giornalieri. Aumentano le persone attualmente positive: +1.370, 402.783 in totale (ieri c'era stato un calo di 761). Le regioni con più casi sono: Lombardia (1.987), Campania (1.603) ed Emilia Romagna (1.323).



Coronavirus, la variante inglese ora spaventa anche la Sicilia: più di 80 casi nelle ultime 24 ore

News Successiva Abusi sessuali su un minorenne in un oratorio di Enna, sequestrato il computer del sacerdote

