Coronavirus, in Sicilia 4.777 nuovi casi e 12 decessi. E' quinta in Italia per numero di contagi

Redazione

Sono 4.777 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 30.537 tamponi processati e l'indice di positività è del 15,6% (ieri era al 15,2%) ma la Regione fa sapere che 1.156 casi sono precedenti al 19 marzo. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.107 su 40.165 test. La Sicilia è quinta per numero di contagi giornalieri. Attualmente in Sicilia ci sono 236.862 positivi al Covid, di cui 878 ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva e 235.924 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 659.048, mentre i decessi a 9.860. Da inizio pandemia sono state 905.770 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello nazionale, sono 60.415 i nuovi casi di positività, rispetto ai 74.024 di ieri. Sono stati 370.466 i tamponi effettuati, su un totale di 195.712.501 da inizio emergenza, che porta il tasso di positività al 16,3%.Nelle ultime 24 ore sono stati 93 i decessi (ieri 85), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 157.785. Con quelli di oggi diventano 13.861.743 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 1.172.824 (+25.305), 1.163.927 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 8.430, di cui 467 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 12.531.134 con un incremento di 36.166 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (7.413), poi Campania (7.130), Lombardia (6.371), Puglia (6.464) e Sicilia (4.777).



