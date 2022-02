Cronaca 824

Coronavirus, in Sicilia 4.468 nuovi casi: è la terza regione per numero di contagi

A livello nazionale, ancora in calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri

Redazione

20 Febbraio 2022 18:37 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/coronavirus-in-sicilia-4468-nuovi-casi-e-la-terza-regione-per-numero-di-contagi Copia Link Condividi Notizia

Sono 4.468 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 29.596 tamponi e l'indice di positività è salito rispetto alla giornata di ieri, attestandosi al 15,09% (sabato era al 14,6%). La Regione comunica che 135 casi conteggiati nel bollettino odierno si riferiscono ai giorni precedenti al 17 febbraio. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.504 i nuovi casi su 37.623 test. I decessi sono 10 tutti riferibili ai giorni precedenti. La Sicilia è al terzo posto per numero di casi giornalieri, preceduta da Lazio (4.917) e Campania (4.743). Attualmente nell'Isola ci sono 247.522 positivi al Covid (dato più alto in Italia), di cui 1.179 ricoverati in regime ordinario, 100 in terapia intensiva de 246.243 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 494.087, mentre i decessi a 9.263. Da inizio pandemia sono state 750.872 le persone contagiate in Sicilia.

A livello nazionale, ancora in calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso di positività che sale di un punto, dal 10,3 all’11,3%. I decessi sono 141 (ieri 252): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.989. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno (ieri -34) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 934. I ricoveri ordinari sono 103 in meno (ieri -561), 13.284 in tutto. (Denise Marfia, Gds.it)



Sono 4.468 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 29.596 tamponi e l'indice di positività è salito rispetto alla giornata di ieri, attestandosi al 15,09% (sabato era al 14,6%). La Regione comunica che 135 casi conteggiati nel bollettino odierno si riferiscono ai giorni precedenti al 17 febbraio. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.504 i nuovi casi su 37.623 test. I decessi sono 10 tutti riferibili ai giorni precedenti. La Sicilia è al terzo posto per numero di casi giornalieri, preceduta da Lazio (4.917) e Campania (4.743). Attualmente nell'Isola ci sono 247.522 positivi al Covid (dato più alto in Italia), di cui 1.179 ricoverati in regime ordinario, 100 in terapia intensiva de 246.243 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 494.087, mentre i decessi a 9.263. Da inizio pandemia sono state 750.872 le persone contagiate in Sicilia. A livello nazionale, ancora in calo la curva epidemica: i nuovi casi sono 42.081, contro i 50.534 di ieri ma soprattutto i 51.959 di domenica scorsa. I tamponi processati sono 372.776 (ieri 492.045) con il tasso di positività che sale di un punto, dal 10,3 all'11,3%. I decessi sono 141 (ieri 252): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 152.989. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 19 in meno (ieri -34) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 934. I ricoveri ordinari sono 103 in meno (ieri -561), 13.284 in tutto. (Denise Marfia, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare