Coronavirus: in Sicilia 4.448 nuovi casi e aumentano i ricoveri in terapia intensiva, 19 morti

Attualmente in Sicilia ci sono 157.173 positivi al Covid, di cui 979 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva

Redazione

08 Aprile 2022

Sono 4.448 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 32.381 tamponi processati e scende l'indice di positività (13,7%, ieri era al 14,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.142 su 27.722 test. Sono 19 i decessi e si riferiscono ai giorni precedenti mentre i guariti sono 7.239. Scendono i ricoveri in regime ordinario (-15) ma salgono ancora in terapia intensiva (+2). Attualmente in Sicilia ci sono 157.173 positivi al Covid, di cui 979 ricoverati in regime ordinario, 65 in terapia intensiva e 156.129 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 848.374, mentre i decessi a 10.242. A livello provinciale, a Palermo si registrano 1.300 nuovi casi, a Catania 951, a Messina 1.281, a Siracusa 443, ad Agrigento 430, a Trapani 545, a Ragusa 285, a Caltanissetta 245, a Enna 82.

A livello nazionale, in lieve calo la curva epidemica: sono 66.535 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 69.596 di ieri ma soprattutto i 74.350 di venerdì scorso, una riduzione su base settimanale dell’11%. I tamponi processati sono 442.029 (ieri 469.803) con un tasso di positività che sale leggermente dal 14,8% al 15,1%. I decessi sono 144, (ieri 150): le vittime totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 160.546. In calo le terapie intensive: sono 9 in meno (ieri +5), con 52 ingressi del giorno, e scendono così a 462. In leggero aumento invece i ricoveri ordinari, 24 in più (ieri -86), 10.102 in tutto.



