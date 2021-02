Cronaca 527

Coronavirus, in Sicilia 411 nuovi positivi e 19 i decessi. Sale lievemente il tasso di positività

Sono 9.630 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore e 274 le vittime

Redazione

22 Febbraio 2021 17:35

Stabile il numero dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 411 i nuovi casi registrati oggi sull'isola su 18.558 tamponi processati (tra test molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che si alza lievemente al 2,2% restando il secondo più basso d'Italia alle spalle della Sardegna.Diciannove le vittime odierne del Covid mentre i guariti sono 206, un numero molto più basso rispetto al solito come però spesso accade la domenica, quando i tamponi di controllo sono inferiori rispetto ai giorni feriali. Negli ospedali ancora in calo i ricoveri: 843 i pazienti nei reparti Covid ordinari (3 in meno rispetto a ieri) e 142 quelli in terapia intensiva (-1).

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: 236 a Palermo, 51 a Catania, 43 a Messina, 33 a Siracusa, 15 a Caltanissetta, 12 a Ragusa, 9 ad Enna, 7 a Trapani e 6 ad Agrigento. Da inizio epidemia sono stati 149.402 i siciliani colpiti dal virus, 4.018 le vittime e 116.017 i guariti. Al momento sull'isola sono 29.367 gli attuali positivi, di cui 28.382 in isolamento domiciliare.

Sono 9.630 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo (ma succede spesso nel week end) rispetto ai 13.452 di ieri. I tamponi sono 170.672 (ieri 250.986) e il tasso di positività sale a 5,6% (ieri era al 5,4%). I decessi sono in aumento, 274 (ieri 232), per un totale di 95.992 vittime dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sul fronte ospedaliero numeri in aumento come spesso accade dopo i weekend, momento della settimana con meno dimissioni:+24 pazienti in terapia intensiva (ieri + 31) con 162 nuovi ingressi, e sono 2.018 in tutto. Cresce anche il numero dei ricoveri ordinari, +351 rispetto a ieri per un totale di 18.155. (Piero Vassallo, Gds.it)



Stabile il numero dei contagi da Coronavirus in Sicilia: sono 411 i nuovi casi registrati oggi sull'isola su 18.558 tamponi processati (tra test molecolari e test rapidi), con un tasso di positività che si alza lievemente al 2,2% restando il secondo più basso d'Italia alle spalle della Sardegna.Diciannove le vittime odierne del Covid mentre i guariti sono 206, un numero molto più basso rispetto al solito come però spesso accade la domenica, quando i tamponi di controllo sono inferiori rispetto ai giorni feriali. Negli ospedali ancora in calo i ricoveri: 843 i pazienti nei reparti Covid ordinari (3 in meno rispetto a ieri) e 142 quelli in terapia intensiva (-1).

Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: 236 a Palermo, 51 a Catania, 43 a Messina, 33 a Siracusa, 15 a Caltanissetta, 12 a Ragusa, 9 ad Enna, 7 a Trapani e 6 ad Agrigento. Da inizio epidemia sono stati 149.402 i siciliani colpiti dal virus, 4.018 le vittime e 116.017 i guariti. Al momento sull'isola sono 29.367 gli attuali positivi, di cui 28.382 in isolamento domiciliare.

Sono 9.630 invece i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo (ma succede spesso nel week end) rispetto ai 13.452 di ieri. I tamponi sono 170.672 (ieri 250.986) e il tasso di positività sale a 5,6% (ieri era al 5,4%). I decessi sono in aumento, 274 (ieri 232), per un totale di 95.992 vittime dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Sul fronte ospedaliero numeri in aumento come spesso accade dopo i weekend, momento della settimana con meno dimissioni:+24 pazienti in terapia intensiva (ieri + 31) con 162 nuovi ingressi, e sono 2.018 in tutto. Cresce anche il numero dei ricoveri ordinari, +351 rispetto a ieri per un totale di 18.155. (Piero Vassallo, Gds.it)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 14 casi in più: deceduto un nisseno

News Successiva Attentato in Congo: uccisi ambasciatore italiano e un carabiniere. Sarebbero stati portati nella foresta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare