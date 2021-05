Cronaca 295

Coronavirus: in Sicilia 383 nuovi positivi e 20 decessi, ancora in calo i ricoveri

Rispetto a giovedì della scorsa settimana i nuovi casi sono il 14% in meno. Sale leggermente l'indice di positività

Redazione

27 Maggio 2021 17:46

Sono 383 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.667 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 2.1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 375 i nuovi casi registrati su 20.628 tamponi, con un tasso di positività dell'1,8%. Sempre in diminuzione i ricoveri, -23 di cui 5 in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 20, come nella giornata di ieri, mentre il numero dei guariti 738. Rispetto a giovedì della scorsa settimana i nuovi casi sono il 14% in meno.

Attualmente ci sono 11.340 positivi in Sicilia di cui 535 ricoverati in ospedale, 81 in terapia intensiva, 10.724 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 207.262 e i decessi a 5.798. Da inizio pandemia sono 224.400 i contagiati nella nostra regione. A livello provinciale, sono 59 i nuovi positivi a Palermo, 46 a Messina, 117 a Catania, 37 a Siracusa, 15 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 17 a Enna, 40 ad Agrigento e 34 a Trapani.

A livello nazionale sono 4.147 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Numeri leggermente in rialzo, ieri erano stati 3.937. Sono invece 171 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 121. Sono 243.967 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 260.962. Il tasso di positività è dell’1,7 %, in lieve aumento rispetto all’1,5% di ieri. Sono 1.206 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 72 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 39). Sono invece 7.707 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 411 in meno nelle ultime 24 ore.(Gds.it)



Sono 383 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.667 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 2.1%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 375 i nuovi casi registrati su 20.628 tamponi, con un tasso di positività dell'1,8%. Sempre in diminuzione i ricoveri, -23 di cui 5 in terapia intensiva. I nuovi decessi sono 20, come nella giornata di ieri, mentre il numero dei guariti 738. Rispetto a giovedì della scorsa settimana i nuovi casi sono il 14% in meno. Attualmente ci sono 11.340 positivi in Sicilia di cui 535 ricoverati in ospedale, 81 in terapia intensiva, 10.724 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 207.262 e i decessi a 5.798. Da inizio pandemia sono 224.400 i contagiati nella nostra regione. A livello provinciale, sono 59 i nuovi positivi a Palermo, 46 a Messina, 117 a Catania, 37 a Siracusa, 15 a Ragusa, 18 a Caltanissetta, 17 a Enna, 40 ad Agrigento e 34 a Trapani. A livello nazionale sono 4.147 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore. Numeri leggermente in rialzo, ieri erano stati 3.937. Sono invece 171 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 121. Sono 243.967 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 260.962. Il tasso di positività è dell'1,7 %, in lieve aumento rispetto all'1,5% di ieri. Sono 1.206 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 72 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 38 (ieri erano stati 39). Sono invece 7.707 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 411 in meno nelle ultime 24 ore.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare