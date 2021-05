Coronavirus, in Sicilia 372 nuovi contagi: ancora in calo i ricoveri in ospedale

Salgono, rispetto a lunedì, i decessi: altre 11 vittime. Sono 773, invece, i guariti. Rispetto a martedì della scorsa settimana c'è il 9% di casi in meno

25 Maggio 2021 17:44

Sono 372 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.335 tamponi processati. I casi riscontrati sono quasi uguali a quelli di ieri ma sono stati eseguiti più tamponi rispetto al giorno prima e così il tasso di positività è sceso all'1,9%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 378 i nuovi casi su 11.194 tamponi processati (tra molecolari e test rapidi), con un tasso di positività al 3,4%.Scendono ancora i ricoveri, -31 di cui 5 in terapia intensiva. Salgono, rispetto a lunedì, i decessi: altre 11 vittime. Sono 773, invece, i guariti. Rispetto a martedì della scorsa settimana c'è il 9% di casi in meno.

A livello provinciale, crollano i contagi a Palermo dove sono stati riscontrati soltanto 20 nuovi casi. A Catania ci sono 139 nuovi positivi, a Messina 31, a Siracusa 20, a Ragusa 25, a Enna 18, a Caltanissetta 5, ad Agrigento 79, a Trapani 35. A livello nazionale, sono 3.224 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 2.490. Sono invece 166 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 110.(Gds.it)



