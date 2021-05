Cronaca 508

Coronavirus, in Sicilia 350 nuovi casi e 17 decessi. In calo i ricoveri in degenza ordinaria

22 Maggio 2021 18:53

Sono 350 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 19.201 tamponi processati; il tasso di positività è 1,8% (ieri era dell'1,9%). È quanto emerge dal bollettino del ministero alla Salute. Ieri erano stati 493 i nuovi casi su 26.335 tamponi processati. Per il quarto giorno consecutivo, scende, dunque, in Sicilia, il tasso di positività. Purtroppo ci sono altri 17 decessi in un solo giorno e salgono i ricoveri in terapia intensiva (+5), mentre scendono quelli ordinari (-17). Crescono anche i guariti che nelle ultime 24 ore sono stati 1.081. Rispetto a sabato scorso si registra il 37% di nuovi casi in meno.

Attualmente ci sono 13.267 positivi di cui 662 ricoverati in ospedale, 104 in terapia intensiva, 12.501 in isolamento domiciliare. I guariti, in totale, salgono a 203.650, i decessi a 5.737. Da inizio pandemia i positivi registrati in Sicilia sono 222.654. A livello provinciale, sono 53 i nuovi positivi a Palermo, 74 a Messina, 84 a Catania, 32 a Siracusa, 40 a Ragusa, 8 ad Enna, 12 a Caltanissetta, 31 ad Agrigento e 16 a Trapani. Crollano, dunque, i nuovi casi nel Palermitano e l'indice che le cose stanno migliorando è anche l'affluenza bassa presso i drive-in per i tamponi. A Palermo, ad esempio, questa mattina erano davvero poche le vetture in fila in attesa del test.

Numeri ancora in miglioramento anche a livello nazionale dove sono stati registrati 4.717 i nuovi casi nelle ultime 24 ore su 286.603 tamponi processati; il tasso di positività è sceso all'1,6% (ieri era all'1,9%). Sono 125 i decessi e 12.633 i guariti. Ancora in discesa le terapie intensive (-39) e i ricoveri ordinari (-437). (Denise Marfia, Gds.it)



