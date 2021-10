Coronavirus, in Sicilia 266 nuovi positivi: in calo i ricoveri in regime ordinario

Coronavirus, in Sicilia 266 nuovi positivi: in calo i ricoveri in regime ordinario

La Sicilia, che per diversi giorni è stata tra i primi posti in Italia per contagi, adesso è all'ottavo posto

Redazione

16 Ottobre 2021 17:46

Sono 266 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 12.591 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,1% (ieri 1,2%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 183 i nuovi casi su 15.066 test eseguiti. In discesa i ricoveri in regime ordinario (-9), stabili quelli in terapia intensiva. Sono 2 i decessi. Sono 507, infine, i guariti nelle ultime 24 ore. La Sicilia è ottava per numero di contagi giornalieri. Questa la suddivisione dei nuovi casi per provincia: Catania 121, Palermo 17, Messina 38, Siracusa 44, Trapani 7, Ragusa 6, Caltanissetta 11, Agrigento 18, Enna 4.

A livello nazionale sono 2.983 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.732. Sono invece 14 le vittime in un giorno, in rilevante calo rispetto alle 42 di ieri.(Dario Pasta, Gds.it)



