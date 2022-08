Cronaca 367

Coronavirus, in Sicilia 2.478 nuovi casi e 26 vittime. Diminuiscono i ricoveri

In ambito nazionale sono 35.360 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, le vittime sono 134

Redazione

Sono 2.478 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 13.217 tamponi processati. Ieri erano 836. Il tasso di positività è appena al di sopra del 18,7%, in crescita rispetto al 12,8% di ieri. La Sicilia è al quinto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 87.678 con un decremento di 4.890 casi. I guariti sono 7.342 e 26 le vittime, che portano il totale dei decessi a 12.015. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 549, 39 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 31, 2 in meno.

In ambito nazionale sono 35.360 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano 10.418. Le vittime sono 134, rispetto alle 75 di ieri. I tamponi effettuati sono 207.701. Il tasso è al 17%, rispetto a ieri che era al 16,5%. Sono 254 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1), mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 6.378, 138 in meno nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 752.091, 14.986 in meno rispetto a ieri. Dimessi e guariti sono 20.769.220 (+50.209) mentre il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 21.696.242 e quello dei decessi è di 174.931.



