Coronavirus, in Sicilia 2.434 nuovi casi. Ancora alto il numero dei decessi

Nessuna variazione nei ricoveri nelle ultime 24 ore ma ci sono da segnalare altre 28 vittime che si riferiscono ai giorni precedenti

Redazione

Sono 2.434 i nuovi positivi in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore su 16.893 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 14,4% (ieri era al 13%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.411 i nuovi casi su 33.854 test. Nessuna variazione nei ricoveri nelle ultime 24 ore ma ci sono da segnalare altre 28 vittime che si riferiscono ai giorni precedenti. I guariti sono 4.175. Rispetto a venerdì della scorsa settimana c'è un 30% in meno di casi giornalieri. Attualmente, in Sicilia, ci sono 220.907 positivi al Covid, di cui 967 ricoverati in ospedale, 67 in terapia intensiva e 219.873 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 574.273 e i decessi a 9.580. Da inizio pandemia sono state 804.760 le persone contagiate nell'Isola.

A livello nazionale, ancora in calo, sebbene rallentato rispetto agli ultimi giorni, la curva epidemica. I nuovi casi sono 38.095, contro i 41.400 di ieri ma soprattutto i 40.948 di venerdì scorso: una diminuzione su base settimanale del 7%, molto inferiore al -21% con cui si è chiusa la scorsa settimana. I tamponi processati sono 388.836 (ieri 431.312) con un tasso di positività che sale dal 9,6% al 9,8%. I decessi sono 210 (ieri 185): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 155.609. Calano ancora le terapie intensive, 29 in meno (ieri -27) con 31 ingressi del giorno, ai minimi da oltre due mesi, e scendono complessivamente a 625, così come i ricoveri ordinari, 302 in meno (ieri -355), 9.297 in tutto.



