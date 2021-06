Coronavirus, in Sicilia 234 nuovi casi e 8 decessi. In calo anche i ricoveri

Cronaca 204

05 Giugno 2021 17:56

Sono 234 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 15.110 tamponi processati e il tasso di positività è sceso all'1,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri in diminuzione rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 337 i nuovi casi su 14542 tamponi eseguiti con un tasso di positività del 2,3%. Sono 8 le nuove vittime, in calo anche i ricoveri -13. I guariti in un solo giorno sono 649. Rispetto a sabato della scorsa settimana c'è il 39% di nuovi casi in meno. Scende ancora l'incidenza dei casi su 100 mila abitanti: oggi è di 42 (ieri 45) e se questo valore rimarrà sotto i 50 per 3 settimane la Sicilia sarà in zona bianca dal prossimo 21 giugno.

Attualmente ci sono 7.895 positivi in Sicilia di cui 396 ricoverati in ospedale, 45 in terapia intensiva e 7.454 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 213.483 e i decessi a 5.871. Da inizio pandemia sono 227.249 le persone contagiate dal Covid in Sicilia. A livello provinciale sono 28 i nuovi positivi a Palermo, 23 a Messina, 77 a Catania, 9 a Siracusa, 37 a Ragusa10 a Enna, 2 a Caltanissetta, 41 ad Agrigento e 7 a Trapani.

Prosegue anche il calo della curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono 2.436, contro i 2.557 di ieri ma soprattutto i 3.351 di sabato scorso. Con 238.632 tamponi, 18 mila meno di ieri, tanto che il tasso di positività scende leggermente dall’1,1% all’1%, valore più basso dell’anno. I decessi sono 57 (ieri 73), per un totale di 126.472 vittime dall’inizio dell’epidemia. Sempre in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che sono 48 in meno (ieri -56) con 20 ingressi del giorno, e sono 788 in tutto, mentre i ricoveri ordinari calano di 295 unità (ieri -229), 5.193 in tutto.



